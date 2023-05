Torenhoge prijzen? Vlaamse energiefactuur bijna de goedkoopste van omringende landen

Toch nog eens goed nieuws over uw energiefactuur: de gasfactuur voor een Vlaams gezin is de laagste van onze buurlanden. En qua elektriciteit moeten we enkel Frankrijk eerst laten gaan. Met dank aan de recente btw-verlaging, aldus een studie door de verschillende Belgische energiewaakhonden.

Hoeveel betaal je in ons land voor energie, in vergelijking met onze buurlanden Nederland, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië? Conclusie: dan zijn de gezinnen – dit jaar – bij ons nog niet zo slecht af. Een studie in opdracht van de verschillende Belgische energiewaakhonden – onder meer de Vreg en de federale Creg – komt tot de conclusie dat we zowel qua onze elektriciteit- als onze gasfactuur tot de goedkoopste van onze buurlanden behoren.

Concreet: een gemiddeld gezin met een doorsnee elektriciteitsverbruik betaalt in Vlaanderen zo’n 383 euro per MWh. Enkel in Frankrijk – waar de regering maximumprijzen oplegde – is de factuur met zo’n 241 euro/MWh fors goedkoper. Echter: zowel in Duitsland, Nederland als Groot-Brittannië betalen gezinnen een pak meer.

Waar we vroeger zelden bij de goedkoopste hoorden, zijn we dat nu wel. Zo was onze elektriciteitsfactuur begin 2022 immers nog bij de duurste van onze buurlanden. Onder meer de btw-verlaging op elektriciteit naar 6 procent die de federale regering op het hoogtepunt van de energiecrisis doorvoerde, speelt daarin mee.

“Lage netkosten”

Qua gas hebben we nu zelfs de laagste factuur: een gemiddeld gezin met een doorsnee gasverbruik betaalt in Vlaanderen zo’n 107 euro/MWh, aldus de studie van de energiewaakhonden. Frankrijk volgt “ons op de voet” aldus de studie, met 119 euro per MWh. Groot-Brittannië is met 127 euro al een pak duurder, net als Duitsland met 128 en Nederland met maar liefst 187 euro/MWh. “In vergelijking met de buurlanden zijn de netkosten, heffingen en toeslagen in België laag. Maar ook de btw-verlaging op aardgas speelt een belangrijke rol”, aldus nog de Belgische energieregulatoren.

Ook hier is het verschil met vorig jaar groot. Begin 2022 was onze gasfactuur de op één na hoogste van onze buurlanden. Enkel de Nederlanders betaalden meer.

Bedrijven

Voor Belgische bedrijven – hun factuur zit ietwat anders in elkaar dan die van bedrijven – ligt de aardgasfactuur meestal in lijn met die van hun buitenlandse tegenhangers. Voor kleinere bedrijven in ons land is de aardgasfactuur competitiever dan voor grote bedrijven.

Ook de elektriciteitsfactuur van Belgische bedrijven is “competitief” in vergelijking met onze buurlanden, aldus nog de energieregulatoren.

