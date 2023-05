Dieven plunderen voor tienduizenden euro’s aan kinderkledij via gat in muur: “Ze hebben héél veel meegenomen”

Dieven zijn afgelopen weekend met kinderkledij ter waarde van meerdere tienduizenden euro aan de haal gegaan bij een kledingzaak in de Leopoldstraat in Antwerpen. De daders gingen binnen door een gat in de muur. “Hopelijk zijn er mensen die iets gezien hebben”, doet de winkel een oproep naar getuigen.

De diefstal in Amorini Kids werd maandagochtend vastgesteld bij het openen van de winkel in de chique Leopoldstraat in hartje Antwerpen. Binnen lagen overal kleerhangers op de grond, met her en der nog een achtergelaten kledingstuk tussen. “De winkel is echt geplunderd, ze hebben héél véél meegenomen”, zegt zaakvoerster Maya. “Het gaat om merkkledij voor kinderen van 0 tot 16 jaar.” De buit zou verschillende tienduizenden euro bedragen.

De inbraak werd schijnbaar professioneel voorbereid. De daders drongen binnen door een gat in de muur te maken. “Ze zijn via de voordeur van de appartementen (rechts van de winkel, red.) in de gang geraakt en vervolgens hebben ze langs de keldertrap een gat in onze muur gemaakt, zonder dat iemand dat gehoord heeft”, vertelt Maya. “Bovendien hadden ze op voorhand op een of andere manier de camerabewaking uitgeschakeld. We hebben dus geen beelden van de inbraak.” (Lees verder onder de foto)

© rr

De winkel ligt in het hartje van de stad en recht tegenover de Bourlaschouwburg. “We hopen dan ook dat iemand tussen zaterdagavond en maandagochtend iets verdacht opgemerkt heeft”, zegt Maya. “Hopelijk is er iemand getuige geweest en kan die ons helpen.”

De politiezone Antwerpen is ondertussen ook met een onderzoek gestart, daarin zullen ook beelden van de camera’s op straat bekeken worden. “We hebben maandag vaststellingen gedaan van een inbraak”, bevestigt woordvoerder Wouter Bruyns. “Het gerechtelijk labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek.”