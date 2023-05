Commandant van Zuid-Afrikaanse grondtroepen op bezoek in Moskou voor samenwerking om “legers te versterken”

De commandant van de grondtroepen van het Zuid-Afrikaanse leger is op officieel bezoek in Moskou. Dat laten de Russische persagentschappen maandag weten. Zuid-Afrika ligt al een tijd onder vuur omdat de Verenigde Staten hen ervan beschuldigen wapens te leveren aan het Russische leger.

Volgens het Russische ministerie van Defensie, dat door de persagentschappen TASS en Interfax wordt geciteerd, zal luitenant-generaal Lawrence Mbatha samen met zijn delegatie met hun Russische collega’s “een militaire samenwerking bespreken met als doel de legers in beide landen te versterken en klaar te maken voor het gevecht”. “Tijdens een bijeenkomst met beide militaire hoofden werden akkoorden afgesproken over de versterking van de samenwerking tussen de grondtroepen in verschillende domeinen”, klinkt het.

“De delegatie zal tijdens haar bezoek verschillende militaire opleidingssites van grondtroepen bezoeken en ook Russische bedrijven die complex militair-industrieel materieel produceren”, laat het ministerie weten. Mbatha legde in Moskou ook een krans neer aan het Graf van de Onbekende Soldaat.

Spanningen

Het bezoek valt midden in spanningen tussen Zuid-Afrika en de Verenigde Staten, die Pretoria ervan beschuldigen Rusland wapens te hebben geleverd voor de strijd in Oekraïne. Na die beschuldigingen heeft de Zuid-Afrikaanse regering beloofd te zullen onderzoeken of die leveringen ook daadwerkelijk zijn gebeurd.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft maandag gegarandeerd dat zijn land niet deelnam aan een “wedstrijd tussen grootmachten over Oekraïne en dat hij onderworpen werd aan zware druk om een kamp te kiezen”. “We zullen niet aanvaarden dat onze positie als niet-geallieerde Rusland bevoordeelt ten opzichte van andere landen. Maar we accepteren ook niet dat dit onze relaties met andere landen in gevaar brengt”, zei hij.

Ramaphosa sprak vorige week aan de telefoon met de Russische president Vladimir Poetin. De twee leiders hebben hun wens getoond om hun samenwerking te “vergroten”, aldus het Kremlin.