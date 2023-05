Rusland onderschept Frans en Duits militair vliegtuig boven Oostzee: “Probeerden Russische grens te schenden”

“Nadat de buitenlandse militaire vliegtuigen rechtsomkeer maakten, weg van de Russische staatsgrens, is het Russische gevechtsvliegtuig in alle veiligheid naar zijn basis teruggekeerd”, klinkt het nog in het statement op Telegram.

Volgens het Russisch ministerie ging het om een P-3C Orion-patrouillevliegtuig van de Duitse marine en een Atlantique 2, een vliegtuig van de Franse marine specifiek voor de bewaking van onderzeeërs.

Grens opgezocht

Moskou werd er de voorbije maanden regelmatig zelf van beschuldigd de grens op te zoeken van het luchtruim van Europese landen. Zelfs al voor de Russische inval in Oekraïne vorig jaar kwam het vaker tot incidenten tussen Russische en NAVO-vliegtuigen.

Begin mei werd zo een vliegtuig van de Poolse grenswacht in de Zwarte Zee, volgens Warschau, nog in gevaar gebracht door een naderende Russische straaljager. En in april werd een Duits marinevliegtuig ook al onderschept door de Russen boven de Oostzee.