Inter-coach Simone Inzaghi waarschuwt voor onderschatting: “We mogen niet achterover gaan leunen”

Dit is een van de belangrijkste wedstrijden in de geschiedenis van Inter in meer dan honderd jaar”, vertelde coach Simone Inzaghi naar aanleiding van de terugwedstrijd tegen AC Milan. “We zijn nog altijd 90 minuten plus blessuretijd verwijderd van onze droom. We weten dat we een voordeel hebben, een verdiend voordeel. Maar we moeten niet achterover gaan leunen.”

Inter liet AC Milan vorige week nooit in de wedstrijd komen. De Nerazzuri kijkt dan ook vol vertrouwen uit naar de return morgen. “We zijn er klaar voor. Het wordt een geweldige wedstrijd met veel adrenaline. Het wordt zaak het hoofd koel en het hart heet te houden.”