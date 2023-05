Beerschot heeft eerste zomeraanwinst beet: Simion Michez komt over van Anderlecht

Simion Michez is de eerste zomeraanwinst van Beerschot. De jonge aanvaller was dit seizoen actief bij RSCA Futures, een tegenstander van Beerschot. Na vijftien seizoenen bij paars-wit trekt hij er nu de deur dicht. Michez ondertekende een contract tot medio 2026 op het Kiel.

Maandag maakte Beerschot bekend dat het afscheid zal nemen van Léo Seydoux, Abraham Okyere, Frédéric Frans, Nicksoen Gomis en Ilias Moutha-Sebtaoui. Hun aflopende contracten worden niet verlengd.

Later op de dag werd ook de eerste zomeraanwinst voor volgend seizoen voorgesteld. Simion Michez (21) komt transfervrij over van RSCA Futures. De jonge Belg kwam dit seizoen 26 keer in actie bij de belofteploeg van Anderlecht en trof daarin drie keer raak.

“Simion past perfect in onze filosofie”, vertelt technisch manager Gyorgy Csepregi op de clubwebsite van Beerschot. “Hij is jong en Belgisch en kent al heel wat jongens binnen de groep. Bovendien heeft hij dit seizoen ook heel wat wedstrijden gespeeld in de Challenger Pro League, waaronder vier keer tegen Beerschot. Tel daar bij dat hij heel hongerig is om te groeien en om bij te leren en dat maakte Simion voor ons een topprioriteit. Ik ben dan ook heel blij dat we hem voor drie jaar kunnen vastleggen.”