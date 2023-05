Manchester United ziet Marcel Sabitzer rest van het seizoen missen, ook interland tegen de Rode Duivels lijkt te vroeg te komen

De 29-jarige Sabitzer, die in januari op huurbasis werd overgenomen van Bayern München, was zaterdag niet van de partij bij de 2-0 overwinning van de Mancunians tegen Wolverhampton wegens pijn aan de knie. Verder onderzoek wees uit dat de middenvelder al zeker out is tot het einde van het seizoen. Met nog drie competitiewedstrijden te gaan staat Manchester United op de vierde plaats in het klassement met 66 punten, vier meer dan eerste achtervolger Liverpool.

Door zijn blessure lijkt Sabitzer ook de EK-kwalificatiewedstrijd met Oostenrijk tegen de Rode Duivels te zullen moeten missen, voorzien op 17 juni. Oostenrijk staat na twee gespeelde wedstrijden aan kop in groep F met zes punten. België, dat nog een wedstrijd te goed heeft, volgt met drie punten.