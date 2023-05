PS over abortuskwestie: “Rapport van experten moet de basis zijn van de gesprekken”

“Het Bureau van de PS herinnert er unaniem aan dat de enige basis voor discussie voor de toekomstige werkzaamheden van het Parlement het rapport van de deskundigen is, dat de hoofdlijnen van het socialistische voorstel om het recht op abortus te versterken ondersteunt”, aldus de Franstalige socialisten in een verklaring.

Het comité van wetenschappers stelde vorige maand haar langverwachte rapport voor in de Kamer. Dat dit rapport er moest komen was vastgelegd in het regeerakkoord van de federale regering. Een wetsvoorstel over de versoepeling van de abortuswetgeving lag eerder al voor in het Parlement, maar botste daar op tegenstand van de CD&V, N-VA en Vlaams Belang.

Het rapport sterkte zo goed als alle partijen van de meerderheid in hun overtuiging dat een verlenging van de abortustermijn nodig is van twaalf naar achttien weken. CD&V stelde vlak voor de presentatie voor de termijn op veertien weken te leggen. De PS wijst er nu dus op dat voor hen het rapport het uitgangspunt moet vormen van de werkzaamheden en dus niet het standpunt van de CD&V.