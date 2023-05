Westerlo rondt transfer Jordan Bos eerstdaags af: Australiër breekt record in eigen land

In de Europe Play-offs moeten er nog drie wedstrijden afgewerkt worden, maar Westerlo is al volop bezig met zijn huiswerk voor volgend seizoen. In principe wordt eerstdaags de komst van Jordan Bos afgerond.

Bos is een linkervleugelverdediger en komt over van het Australische Melbourne City FC. Hij moet in Westerlo de opvolger worden van Maxime De Cuyper, die deze zomer terugkeert naar Club Brugge. De 20-jarige Australiër met Nederlandse roots heeft alvast een gelijkaardig profiel als De Cuyper: een snelle, dribbelvaardige wingback die graag de hele flank bestrijkt.

In 25 wedstrijden was hij dit seizoen goed voor twee doelpunten en vijf assists. In maart maakte Bos in een oefenwedstrijd tegen Ecuador zijn debuut voor de Australische nationale ploeg.

© AFP

Recordtransfer

De onderhandelingen tussen Westerlo en Melbourne City zitten in een laatste fase. De verwachting is dat de overgang dinsdag wordt afgerond. Met de komst van Bos realiseert Westerlo in één klap de duurste uitgaande Australische transfer ooit. Die eer is nu weggelegd voor Aaron Mooy, die in 2016 voor 1.4 miljoen Australische dollar Melbourne City ruilde voor Manchester City. De Kemphanen zouden, inclusief bonussen, zo’n 2 miljoen dollar – 1,3 miljoen euro – neertellen.

Opmerkelijk: Manchester City, dat samen met Melbourne City deel uitmaakt van de City Football Group, voerde vorige maand ook nog onderhandelingen over de toekomst van Bos, maar de speler liet toen weten om voor een andere uitdaging te kiezen.