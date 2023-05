Adviseur van minister van Mobiliteit Lydia Peeters biedt ook rijopleidingen aan

Een adviseur op het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) is ook zaakvoerder van een bedrijf in rijopleidingen. Dat meldt VTM nieuws maandag, dat daar aan toevoegt dat de man zo in principe mee kan beslissen over de subsidies die hij krijgt. Bij het kabinet van minister Peeters luidt het dat de man de deontologische code heeft onderschreven. “Zo een functie is hierin niet uitgesloten.”

De betrokken medewerker is aan de slag op het kabinet als raadgever mobiliteit en verkeersveiligheid. Naast adviseur is de man zaakvoerder van de firma Promove. Dat bedrijf organiseert terugkomlessen voor het rijbewijs. Bedrijven die terugkeermomenten organiseren, krijgen een subsidie van 20 euro per klant. Het bedrijf van de man zou zo vorig jaar 160.500 euro ontvangen hebben, zegt VTM nieuws.

Op de vraag of zijn rol als adviseur op het kabinet verenigbaar is met zijn leidende functie in een commercieel bedrijf en of dat kan volgens het statuut en de deontologie van kabinetsmedewerkers, antwoordt het kabinet van minister Peeters dat de medewerker de deontologische code onderschreven heeft en dat zo een functie hierin niet is uitgesloten. Nog volgens het kabinet Peeters zijn er een 30-tal bedrijven in Vlaanderen die het terugkommoment aanbieden. De prijszetting voor het terugkommoment werd in de vorige legislatuur opgelegd door Vlaanderen, luidt het voorts. Het terugkommoment vormt 10 procent van de omzet van Promove.