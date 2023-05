Al 29 doden geteld na doortocht van cycloon Mocha in Myanmar

In het Aziatische Myanmar is de dodentol na cycloon Mocha opgelopen tot 29. Een lokale leider van de Rohingya meldt dat er in de regio van het dorp Khaung Doke Kar 24 mensen om het leven zijn gekomen. De cycloon was de krachtigste in meer dan tien jaar in de regio.

De cycloon kwam zondag aan land tussen kustplaatsen Cox’s Bazar in Bangladesh en Sittwe in Myanmar en haalde windsnelheden tot 195 kilometer per uur. Vooral de streek rond Sittwe, waar 150.000 mensen leven, is zwaar getroffen, en communicatie is er moeilijk. De junta in Myanmar houdt de balans op vijf doden, en 864 huizen en 14 ziekenhuizen die vernield zijn.

Artsen zonder Grenzen meldt maandag vooral bezorgd te zijn over de situatie in de gemeente Pauktaw, waar volgens de organisatie zo’n 26.500 vluchtelingen in kampen wonen. Ruim 600 medewerkers van de ngo zullen er noodhulp verlenen.

In Bangladesh zijn voor zover bekend geen doden gevallen. Volgens de autoriteiten zijn zowat 750.000 mensen geëvacueerd. De Verenigde Naties zeggen dat de vluchtelingenkampen in de regio zwaar getroffen zijn, waardoor duizenden mensen hulp nodig hebben.