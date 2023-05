Voetballers vieren promotie met plasje op middenstip rivalen: “Hun excuses geloof ik niet”

Na hun promotie afgelopen weekend in Avelgem hebben enkele spelers van KFC Doomkerke, een dorpje in Ruiselede, geplast op de middenstip van hun buren en rivalen in vierde provinciale C, Groene Leeuwen Ruiselede. De actie veroorzaakte heel wat commotie. Zoveel zelfs dat de zaak komende woensdag zal behandeld worden op de gemeenteraad.

Afgelopen weekend verzekerde de West-Vlaamse vierdeprovincialer KFC Doomkerke haar promotie naar derde provinciale door met 0-1 te gaan winnen op het veld van Avelgem. Om dat te vieren trokken ze met de spelersbus naar het veld van aartsrivaal Ruiselede, zogenaamd voor een ludieke foto. Maar dat liep letterlijk uit de hand.

In een filmpje dat op sociale media circuleerde, is te zien hoe de spelers van KFC Doomkerke luid vierend rondlopen op het veld van de Groene Leeuwen van Ruiselede, sinds jaar en dag hun aartsrivaal. Een troepje spelers trekt naar de middencirkel, waar ze aangemoedigd worden door hun collega’s om op de middenstip te urineren.

Ludieke foto

“Dit is nooit onze bedoeling geweest”, zegt Benedikt Depoorter, T1 van KFC Doomskerke. “We waren onze promotie volop aan het vieren op de bus, tot iemand het idee kreeg om een ludieke foto te nemen in Ruiselede. Enkele spelers hebben zich toen te hard laten gaan, iets wat we als club veroordelen. Maar hier zaten absoluut geen kwade bedoelingen achter.”

“Dit kan absoluut niet door de beugel”, zegt Ruiseleeds schepen van Sport Frans Debouck (RKD). “Akkoord dat je na een promotie wil vieren en misschien zelfs een glaasje te veel drinkt. Maar niet op deze manier.”

Klein broertje

“Uiteraard begrijp ik de negatieve reacties”, zegt Benedikt Depoorter. “Maar ik vind het enorm jammer dat daar zo’n grote nadruk op gelegd wordt. Ik blijf erbij: dit had nooit mogen gebeuren. Maar de fantastische sportieve prestatie van onze jongens raakt door dit incident volledig ondergesneeuwd. We worden al jaren aanzien als het kleine broertje van Ruiselede. Dat wij nu na vijftig jaar opnieuw kunnen promoveren, is iets waar we heel trots op zijn. Het is jammer dat dat nieuws door één incident volledig naar de achtergrond verdwijnt.”

Schepen Debouck betreurt vooral dat het incident plaatsvond tussen twee burenclubs. “Ik was nog altijd aan het ijveren voor een verdere samenwerking tussen beide clubs, maar dit incident toont nog maar eens aan waarom dat tot dusver niet gelukt is. Een verdere samenwerking werd nu door de voorzitter van Groene Leeuwen Ruiselede ook definitief uitgesloten.”

Op gemeenteraad

De voorzitter van KFC Doomkerke zou wel al zijn verontschuldigingen aangeboden hebben bij het bestuur van de Groene Leeuwen, maar daar heeft de schepen toch zijn vragen bij. “Hij is een van de eersten die te zien is op het filmpje, dan zijn die excuses in mijn ogen niet heel geloofwaardig”, zegt Debouck. “Als voorzitter heb je een verantwoordelijkheid. Je kan inderdaad niet altijd iedereen in de hand houden, maar hier werd die verantwoordelijkheid duidelijk niet genomen.”

Of er verdere stappen volgen tegen KFC Doomskerke, is nog niet duidelijk. Schepen Debouck liet alvast weten dat de kwestie zeker zal aangehaald worden in de gemeenteraad van komende woensdag. “Het is nu eenmaal gebeurd en we kunnen er niks meer aan veranderen. We zullen binnenkort wel te weten komen wat de consequenties zijn”, zegt Depoorter.