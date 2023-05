Na een miskraam, een afbreking of een sterrenkind revalideren vrouwen veelal in de materniteit. De confrontatie daar met ouders zonder verlies is soms rauw. Boven De Wolken, een vzw die fotosessies aanbiedt aan sterrenouders bij het verlies van hun baby, pleit voor meer tact en aparte ruimtes voor ouders in rouw.