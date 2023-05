Waarom het “99 procent zeker” is dat 37-jarige Edin Dzeko weer de voorkeur krijgt op Romelu Lukaku bij Inter: “Niets met statistieken te maken”

Hij is niet gewoon ‘terug op niveau’, toch? Romelu Lukaku (30) lijkt de laatste weken echt weer in bloedvorm te verkeren: vijf goals en drie assists in zijn laatste vier competitiewedstrijden. En toch is het “99 procent zeker” dat Edin Dzeko dinsdagavond in de halve finale van de Champions League tegen Milan weer de voorkeur krijgt. Wat heeft die 37-jarige Bosniër dat onze landgenoot niet heeft?