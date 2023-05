Waarom Inter plots zonder shirtreclame speelt

In september 2021 tekende de Milanese topclub een contract ter waarde van 85 miljoen euro met de nieuwe shirtsponsor. Inter zou nooit de betaling van het eerste seizoen hebben ontvangen. Het besloot eerder al om DigitalBits van de shirts van de jeugd- en damesteams te halen. Dat had geen effect, waardoor het bedrijfsnaam ook van het shirt van het A-team is verdwenen. Het contract is inmiddels verbroken.

De val van DigitalBits is ook spectaculair. In vergelijking met het moment dat beide partijen het contract sloten, is de waarde van hun cryptomunt nog maar 0,1 procent van wat het destijds was. AS Roma zit in hetzelfde schuitje. Ook zij hadden zich verbonden aan DigitalBits. De halvefinalist van de Europa League laat de truitjes niet leeg maar spelen met de letters ‘SPQR’ op de borst, een verwijzing naar het oude Rome.

(lvdw)