Stoelendans bij de beloften van de Buffalo’s? Emilio Ferrera stopt bij Jong AA Gent, Arnar Vidarsson in beeld

Bij AA Gent staan enkele personeelswijzigingen op de agenda. Emilio Ferrera stopt na twee seizoenen als trainer van Jong AA Gent, dit seizoen vijfde in Eerste Nationale. Er wordt onderhandeld over een nieuwe functie. Ferrera kan verantwoordelijke van de jeugd worden, tot en met de U18. Hoewel ook spelers van zijn eigen jeugdacademie binnen Gent zijn ondergebracht, stopt hij dan wel als trainer.

Jong AA Gent komt volgend seizoen onder de bevoegdheid van de A-kern. Daarmee wordt ook de lucht geklaard tussen A-kern en beloften sinds Ferrera en hoofdcoach Vanhaezebrouck niet meer met elkaar praten. In beeld als nieuwe trainer van Jong Gent is Arnar Vidarsson, in het verleden beloftecoach van Lokeren en IJsland. Eind maart werd hij ontslagen bij de IJslandse nationale ploeg.

Lombaerts stopt als assistent

Nog in de A-kern komt er een einde aan de samenwerking met Nicolas Lombaerts. Zijn contract als assistent-trainer loopt af. De ex-Rode Duivel houdt het trainerschap even voor wat het is. Het ook al aflopende contract van assistent Danijel Milicevic werd wel al verlengd. Ook het contract van Peter Balette, teammanager en assistent, loopt ten einde. Met hem wordt nog gepraat.