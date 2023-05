Cardiff wil meer dan 100 miljoen van Nantes als schadevergoeding na overlijden Argentijnse spits

Cardiff stapte vorige week naar de rechtbank in Nantes en vraagt een schadevergoeding van “meer dan 100 miljoen euro” van de club, zo kwam het Franse persbureau AFP te weten bij de advocaten van Les Canaris. De zaak komt normaal op 22 juni voor.

Cardiff nam de Argentijnse spits begin 2019 over van de Franse club. Op 21 januari, twee dagen nadat hij zijn contract ondertekende, overleed de 28-jarige Sala bij een vliegtuigongeluk op weg naar Wales. De clubs probeerden in overleg een oplossing over de financiële afhandeling te vinden, maar slaagden daar niet in, waarop Nantes eind februari 2019 met de zaak naar Wereldvoetbalbond FIFA trok. Het aanvankelijke transferbedrag was 17 miljoen euro.