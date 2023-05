“Die man komt nooit meer thuis door mijn schuld”: Caroline (60) in tranen na ongeval waarbij fietser (52) het leven liet

De klap was bijzonder hevig. — © Celina Cazetta

Oudenburg

Caroline zit met zoveel vragen, twee dagen nadat ze een fietser ongewild aanreed in Oudenburg. Een 52-jarige man liet daarbij het leven. De vrouw werd kort daarvoor nog naar huis gestuurd omdat ze zich niet goed voelde. Het moment van het ongeval kan Caroline zich echter niet herinneren. “Ik ga alles doen wat nodig is om te weten te komen wat er precies gebeurd is”, zegt ze in tranen.