Ook Noa Lang krijgt wansmakelijke berichten op sociale media: “Sommigen van jullie internethelden gaan te ver”

In navolging van Toby Alderweireld heeft nu ook Noa Lang zich uitgesproken over enkele haatberichten die de Nederlander op sociale media kreeg. “Iedereen hoopt dat dat beest sterft”, schreef iemand bij een foto van zijn pasgeboren zoontje. Lang kon het wansmakelijke bericht niet appreciëren en diende de hater van antwoord.

Noa Lang toonde afgelopen weekend nog maar dat hij erg goed kan voetballen. De Nederlandse flankspeler liet het boegeroep en het gefluit verstommen door in de eerste helft twee assists uit te delen tegen Antwerp. Een zege leverde het echter niet op voor Club Brugge.

Lang, een winnaar pur sang, zocht na het laatste fluitsignaal zichtbaar gefrustreerd de kleedkamers op. Al blijkt nu dat de tegenstanders van de Nederlander nog meer gefrustreerd zijn. Een van hen kon het niet laten om Lang ook nog eens persoonlijk te beledigen. De “internetheld” had het op sociale media vooral gemunt op het pasgeboren zoontje van Lang. Iets wat de Nederlander absoluut niet kon smaken.

“Elke dag op mij haten, is geen probleem. Maar sommigen van jullie internethelden gaan te ver, man”, schreef Lang op Instagram.

Na Toby Alderweireld is het al de tweede voetballer die op korte termijn dergelijk gedrag publiek veroordeelt. Alderweireld diende daarna nog een klacht in bij de politie. Of het ook zover komt bij Noa Lang, moet later blijken.