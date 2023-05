Abnormaal hoge waarden PFAS in het bloed: 3M moet gezin uit Zwijndrecht schadevergoeding betalen

Isabel De Bosschere en Kurt Verstraete krijgen een com­pensatie voor de schade die ze ondervinden door de PFAS in hun bloed. — © Katrijn Van Giel, Marc Herremans

De vrederechter van het vijfde kanton in Antwerpen heeft maandag beslist dat chemiebedrijf 3M een provisionele schadevergoeding van 2.000 euro moet betalen aan een gezin uit Zwijndrecht. In het bloed van de ouders en hun twee kinderen werden abnormaal hoge hoeveelheden PFAS aangetroffen.

Het koppel dat naar de vrederechter trok, Kurt Verstraete (52) en Isabel De Bosschere (50) uit Zwijndrecht, had heel hoge concentraties van de chemische stof PFAS in hun bloed. “Net als onze twee kinderen”, zei Verstraete half februari bij de behandeling van de zaak. “En die staan nog maar aan het begin van hun leven. Dat baart ons grote zorgen.”

Het gezin woont al zo’n vijftien jaar op ongeveer een kilometer van 3M in Zwijndrecht. Tijdens graafwerken voor de Oosterweelverbinding bleek dat de gronden rond de site verontreinigd zijn met PFAS, wat allerlei gezondheidsproblemen kan veroorzaken. De gezinsleden lieten zich testen en in hun bloed werd tot meer dan honderd keer de toegelaten hoeveelheid PFAS-waarden aangetroffen. Ook in hun moestuin was dat het geval.

Advocaat

Het gezin trok naar de vrederechter om een schadevergoeding te eisen van het chemiebedrijf op basis van ‘overmatige burenhinder’. Het bedrijf wuifde de gezondheidsschade door PFAS in het bloed resoluut weg. “Er is nog geen enkel gezondheidseffect opgetreden”, zei Dominique Devos, de advocaat van 3M. “De schade voor het gezin is louter hypothetisch. Ze vragen ons om iets te vergoeden wat er niet is.” 3M betwistte ook meer algemeen dat PFAS schadelijk zouden zijn voor de gezondheid.

De vrederechter dacht daar anders over en oordeelde dat aan alle voorwaarden voor de aansprakelijkheid wegens burenhinder werd voldaan. De vrederechter veroordeelde 3M tot het betalen van een provisionele schadevergoeding van 2.000 euro aan het gezin, of 500 euro provisioneel per gezinslid.

Tegen het vonnis kan nog wel hoger beroep worden aangetekend, maar de uitspraak kan een precedent vormen voor andere omwonenden. “Wij hopen dat we het pad effenen voor anderen”, zei Kurt Verstraete al half februari. Enkele van de ongeveer vierhonderd omwonenden van 3M waren toen ook aanwezig in de rechtszaal. “Ik zal de uitspraak in deze zaak afwachten en overweeg hetzelfde te doen”, zei Frederik Van Hove, die op een kilometer van 3M woont, toen.

