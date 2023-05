Zeker zes doden bij brand in Nieuw-Zeelands hostel: “Onze ergste nachtmerrie”

Een zware brand in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington heeft minstens zes levens geëist. “Je ergste nachtmerrie”, noemt een brandweerman de ramp in het gebouw dat als tijdelijke verblijfplaats gold.

Even voor halfeen ’s nachts – Nieuw-Zeelandse tijd – brak de brand uit op de derde verdieping van het gebouw dat plaats biedt aan 92 mensen. Met name op de bovenste verdieping woedde de brand hard, en sloegen de vlammen uit het raam, het donker in. De brandweer kwam uiteindelijk met twintig wagens ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen.

Een vijftigtal gasten die in ‘Loafers Lodge’ verbleven op het moment van de feiten, werd geëvacueerd, enkelen van hen vanop het dak van het gebouw. Zeker vijf personen werden naar het ziekenhuis gebracht, van wie één iemand in kritieke toestand. Voor minstens zes mensen kwam alle hulp toen al te laat. Nog twintig personen zijn vermist en reddingsteams kammen momenteel het vernielde gebouw uit.

De hulpdiensten vrezen voor meer doden. “Ik kan jammer genoeg bevestigen dat dit een ongeluk met meerdere doden zal zijn,” sprak brandweerchef Nick Pyatt in een eerste reactie aan de krant New Zealand Herald. “Onze gedachten gaan uit naar de families die hiermee om moeten gaan en naar onze crew die mensen redden, en anderen probeerden te redden die niet meer te redden waren. Dit is onze ergste nachtmerrie, erger dan dit wordt het niet.”

De politie hield het aantal dodelijke slachtoffers in een statement op “minder dan tien”.

Loafers Lodge is geen klassiek hostel met vakantiegangers, maar een plek waar ook tachtigplussers een plaats konden vinden. Volgens een man die uit het brandende gebouw kon ontkomen, deed het gebouw recentelijk voornamelijk dienst als sociale woning voor Nieuw-Zeelanders.