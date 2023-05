Straatprotest in Iran tegen dreigende executies

In Iran zijn volgens activisten heel wat mensen zondagnacht de straat opgegaan om te protesteren tegen de dreigende executie van drie mannen.

Voor de gevangenis in de stad Isfahan hebben zich in de nacht van zondag op maandag tientallen demonstranten verzameld, zo is te zien op sociale media. De beelden konden evenwel niet onafhankelijk worden bevestigd.

Al enkele dagen waarschuwen mensenrechtenactivisten voor de uitvoering van enkele omstreden doodsvonnissen. Het betreft drie deelnemers aan de grootschalige protesten in november, die er door justitie van beschuldigd worden betrokken te zijn bij de dood van Iraanse veiligheidstroepen. Maar volgens de activisten zijn ze onschuldig.

Dit jaar werden volgens de VN al meer dan 200 mensen geëxecuteerd in Iran.

Ook Majid Kazemi dreigt geëxecuteerd te worden. — © via REUTERS