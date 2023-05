Sociaaldemocraten winnen verkiezingen in Bremen, bevestigt officiële prognose

De regerende sociaaldemocraten (SPD) hebben de verkiezingen in Bremen gewonnen met 29,9 procent, zo blijkt uit een eerste officiële prognose die zondagnacht werd gepubliceerd.

Op de tweede plaats staat CDU met 25,7 procent.

De SPD gaat erop vooruit, want in 2019 haalde ze 24,9 procent van de stemmen. CDU was bij de vorige verkiezingen nog de grootste (26,7 procent), maar mocht toen geen deel uitmaken van de regering met SPD, Groen en Die Linke.

De Groenen kregen zondag 11,7 procent van de stemmen, een flink verlies tegenover vier jaar geleden. De derde coalitiepartner won 11,2 procent en hield dus stand.

Woensdag klaar met tellen

Het gaat om een representatieve prognose op basis van de tot 0.30 uur getelde stemmen, aldus een woordvoerster van de nationale kiescommissie. Maandagochtend wordt er voort geteld, tegen woensdag verwacht men rond te zijn.

Bremen ligt in het noordwesten van Duitsland en telt maar 676.000 inwoners. De kleinste deelstaat moet het hoofd bieden aan grote problemen. Van de zestien Duitse deelstaten heeft de stadstaat de hoogste werkloosheidsgraad. De grote scheepswerven zijn verdwenen uit Bremen, dat gelegen aan de rivier Weser een lange traditie geniet als haven- en zeehandelstad.