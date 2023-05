Ex-minister Jo Vandeurzen werkt als consultant voor zijn oude departement

Dat schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

Vandeurzen werkt als zelfstandige via de firma WhoCares, een consultancybureau dat meedingt naar overheidsopdrachten bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. Die dienst valt nu onder de verantwoordelijkheid van zijn vroegere partijgenote Hilde Crevits. WhoCares schakelt Vandeurzen bij belangrijke opdrachten uitsluitend in als ‘expert op de tweede lijn’, laat de ex-minister weten. “Ik lees onder meer teksten na en geef advies over wie ingeschakeld kan worden voor bepaalde taken. Meer niet”, zegt hij in de krant.

Maar volgens Het Laatste Nieuws legde Vandeurzen zelf de fundamenten voor de overheidsopdracht van zijn nieuwe werkgever. Het Agentschap reageert door erop te wijzen dat de deontologische code voor werknemers van de Vlaamse overheid, die stelt dat men minstens twee jaar moet wachten om firma’s met ex-werknemers uit te nodigen voor overheidsopdrachten, werd gerespecteerd. Het Agentschap ontkent ook dat er partijdigheid in het spel is. “WhoCares kwam aantoonbaar als beste uit de bus”, zegt het in de krant. Het was niet het goedkoopste maar haalde wel een hoge score op het plan van aanpak en samenstelling van het team, waarbij impliciet naar Vandeurzen wordt verwezen.

De ex-minister declareert voor zijn consultancywerk 1.300 euro voor een volledige werkdag, waarmee hij meer verdient dan als minister, schrijft Het Laatste Nieuws nog.