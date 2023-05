Hoogste Oekraïense rechter opgepakt voor corruptie

In Oekraïne voert de nationale anticorruptiebrigade NABU een grootschalig onderzoek naar corruptie in het hooggerechtshof. De voorzitter van het opperste gerecht, Vsevolod Knyazev, is opgepakt omdat hij 3 miljoen dollar (2,76 miljoen euro) aan smeergeld zou hebben aanvaard.

Dat berichtte de nieuwswebsite Ukrajinska Pravda maandagavond.

NABU publiceerde op Twitter een foto met bundels biljetten op een zetel. In het bijhorende bericht heeft de instantie het over “massale corruptie” bij “de leiders en rechters” van het hooggerechtshof. “Dringend onderzoek is aan de gang”, luidt het. Meer details zou NABU later bekendmaken.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 43-jarige Knyazev, die in oktober 2021 werd aangesteld als voorzitter van het hooggerechtshof, zou zijn opgepakt. Volgens Oekraïense media vinden ook bij verscheidene andere rechters van het hof razzia’s plaats.

President Volodimir Zelenski heeft herhaaldelijk beloofd om de wijdverspreide corruptie in Oekraïne aan te pakken.