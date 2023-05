ECB legt Goldman Sachs boete van 6,6 miljoen euro op

“Voor acht opeenvolgende kwartalen heeft de bank lagere risicogewogen activa gerapporteerd voor haar kredietrisico dan ze had moeten doen”, zei de ECB maandag in een mededeling. “Door tekortkomingen in de interne controles kon de bank deze fout niet tijdig detecteren.”

Banken moeten voldoende kapitaal aanhouden om verliezen op te kunnen vangen. Hoeveel dat precies moet zijn, wordt onder andere berekend aan de hand van de risicogewogen activa. In de nasleep van de bankencrisis van 2008 verscherpte de ECB haar toezicht op de kapitaalbuffers van banken.

De verkeerd gerapporteerde cijfers van Goldman Sachs “verhinderden de ECB om een allesomvattend beeld te krijgen van het risicoprofiel” van de bank, luidt het. Volgens de ECB gaat het om een ‘ernstige’ tekortkoming, niveau drie van de vijf op haar sanctieschaal.

Goldman Sachs heeft in een reactie laten weten dat het “alle noodzakelijke maatregelen” heeft genomen om het probleem te verhelpen.