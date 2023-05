Stellantis legt bouw van batterijfabriek in Canada stil

Autoconcern Stellantis legt de bouw van een nieuwe batterijfabriek in Canada stil. Reden is een meningsverschil met de Canadese regering over subsidies.

Stellantis had in maart 2022 aangekondigd dat het samen met het Zuid-Koreaanse LG Energy Solutions 5 miljard Canadese dollar (3,4 miljard euro) zou investeren in de nieuwe fabriek die 2.500 jobs zou opleveren. Ze zou er komen in Windsor, in de provincie Ontario.

“Tot op heden is de Canadese regering haar engagementen niet nagekomen”, zegt de internationale autogroep. “Vanaf nu zijn alle bouwwerkzaamheden gelinkt aan de productie van batterijmodules op de site in Windsor onderbroken.”

Het kabinet van de Canadese minister van Industrie, François-Philippe Champagne, zegt in een reactie dat er onderhandelingen lopen met Stellantis. “Ons voornaamste bezorgdheid is en blijft om het beste akkoord voor de Canadezen te verkrijgen”, zegt zijn woordvoerster.

Volkswagen

Vorige maand was nog bekendgeraakt dat Canada over tien jaar meer dan 13 miljard Canadese dollar (8,9 miljard euro) aan subsidies heeft beloofd om een grote batterijfabriek van Volkswagen binnen te halen. De Duitse autoreus had in maart al bekendgemaakt dat hij Canada had gekozen voor zijn eerste batterijfabriek buiten Europa. Het land haalde het daarbij van de Verenigde Staten, waar bedrijven massaal aanspraak kunnen maken op subsidies via de vorig jaar goedgekeurde Inflation Reduction Act.