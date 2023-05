Weerbericht: Vrij zonnig in Vlaanderen maar fris

In Vlaanderen gaat deze dinsdag vrij zonnig van start, terwijl het in het zuidoosten van het land bewolkt is. Geleidelijk komen er meer stapelwolken in het binnenland, die afwisselen met zon. Het blijft grotendeels droog en het is fris: het kwik stijgt tot 9 à 11 graden in de Ardennen en 13 tot 15 graden elders. Dat zegt het KMI.