Rusland voert “complexe” aanval uit op Kiev: “Uitzonderlijk qua concentratie”

Volgens Klitsjko raakten drie mensen gewond. Meerdere auto’s vatten vuur en een groot gebouw werd beschadigd. “Blijf in schuilplaatsen”, riep de burgemeester op via berichtendienst Telegram. Volgens Klitsjko vielen brokstukken van een drone op stadsdistrict Darnytskyi in het zuidoosten van Kiev.

Vier stadsdelen werden in het vizier genomen, voegde het leger toe. Volgens de Oekraïense defensie was er sprake van een “complexe” aanval met drones en raketten op de hoofdstad. Projectielen kwamen simultaan vanuit verschillende richtingen toe, deelde het leger via Telegram mee. Er was sprake van drones, kruisraketten en waarschijnlijk ook ballistische raketten. “De aanval was uitzonderlijk qua concentratie, met een maximaal aantal raketten op zeer korte tijd”, klinkt het.

In heel Oekraïne ging afgelopen nacht het luchtalarm af.

