Terwijl de stad mannen- én vrouwentitel viert, zal Barcelona “al het mogelijke” doen om Lionel Messi terug te halen

“Ik heb ‘Leo’ uitgelegd dat ik toen in een situatie verkeerde waarin ik de club boven alles moest stellen en dus ook boven hem, ook al was hij de beste speler ter wereld”, legde Laporta uit bij de Catalaanse regionale televisiezender TV3. “Het was een zeer hartelijk en aangenaam gesprek en we hebben de laatste tijd ook regelmatig berichten naar elkaar gestuurd.”

“Hij is een speler van Paris Saint-Germain maar wij willen de club op alle vlakken beter maken”, voegde de voorzitter toe.

Eén van de grote struikelblokken voor het terughalen van de Argentijnse superster is de penibele financiële situatie van de kersverse landskampioen van Spanje. Barcelona, dat nog steeds wacht op goedkeuring van een duurzaamheidsplan van de Spaanse voetbalbond, moet 200 miljoen euro besparen op de loonkosten om deze zomer spelers te mogen aanwerven. Laporta benadrukte dat de club volop bezig is met het opstellen van een bezuinigingsplan.

Messi, wiens contract bij PSG afloopt op het einde van het seizoen, heeft naar verluidt een salaris van 500 miljoen euro per jaar aangeboden gekregen door de Saoedische club Al-Hilal. “Met alle respect voor Saoedi-Arabië maar Barça is Barça en dit is zijn thuis”, had Laporta hierover te zeggen.

Tienduizenden fans vieren titels

Tienduizenden fans van FC Barcelona zijn maandag de straat opgekomen om de Spaanse voetbaltitels voor zowel het mannen- als het vrouwenteam te vieren. De mannen van Barcelona kroonden zich zondag voor de 27e keer tot Spaans landskampioen na een 2-4 overwinning bij stadsgenoot Espanyol. De vrouwenploeg pakte eind april al de Spaanse titel.

De spelers en speelsters, gezeten in twee open bussen, baanden zich een weg van Camp Nou naar de Arco de Triunfo in de stad acht kilometer verderop, tussen rijen juichende fans. Ze droegen T-shirts met als opschrift ‘La Liga is van ons, de toekomst ook’.

Sommige fans scandeerden tijdens de parade de naam van Lionel Messi. De 35-jarige Argentijn zit bij Paris Saint-Germain helemaal op een dood spoor en er is sprake van een terugkeer naar Barça, al bestaat ook de kans dat hij niet aan de (financiële) lokroep van Saoedi-Arabië gaat kunnen weerstaan.

Mogelijk vindt er volgende maand een nieuw feestje plaats in de straten van de stad. De mannen van Barcelona werden dan wel vroegtijdig uitgeschakeld in de Champions League, de vrouwen spelen op 3 juni in Eindhoven de finale van het Kampioenenbal tegen het Duitse Wolfsburg.

