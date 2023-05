Elon Musk gedagvaard in zaak rond Jeffrey Epstein

De overheid van de Maagdeneilanden daagt JPMorgan Chase voor de rechtbank. Ze beschuldigen het Amerikaanse bankconcern ervan rode vlaggen gemist te hebben over Epsteins seksueel misbruik op zijn eiland Little St James, en “bewust geprofiteerd” te hebben van zijn sekshandel terwijl hij een klant was. Volgens rechtbankdocumenten willen de autoriteiten meer te weten komen over de rol die de bank speelde bij de misbruikpraktijken van de intussen in de gevangenis overleden Epstein.

De autoriteiten hebben daarom meerdere miljardairs gedagvaard om informatie te verkrijgen, onder wie Google-oprichters Larry Page en Sergey Brin, en Twitter-, Tesla- en SpaceX-topman Elon Musk. Die laatste zou mogelijk door Epstein doorverwezen zijn naar JPMorgan als cliënt.

De dagvaarding vraagt om alle communicatie tussen Musk en Epstein te overhandigen, net als alle communicatie tussen Musk en JPMorgan betreffende Epstein. Daarnaast worden onder meer alle documenten opgevraagd met betrekking tot “Epsteins betrokkenheid bij mensenhandel en de ‘aankoop’ van meisjes of vrouwen voor seks”, en met betrekking tot vergoedingen die Musk betaald zou hebben aan Epstein.

Volgens de autoriteiten hebben ze sinds 28 april verschillende pogingen ondernomen om de dagvaarding te overhandigen aan Musk, onder meer door zijn adres te proberen achterhalen met behulp van privédetectives en door de dagvaarding te proberen afgeven aan hem in de kantoren van Tesla. De autoriteiten vragen nu toestemming om ze te mogen overhandigen aan Tesla zelf.