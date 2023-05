Pensioenkas van Kamer gaat stevig in het rood: regering moet 18,8 miljoen euro bijspringen

De vzw Pensioenkas van de Kamer is zwaar verlieslatend. Dat blijkt uit interne documenten die Het Laatste Nieuws kon inkijken. De pensioenkassen van de Senaat en het Vlaams Parlement slagen er wel in om min of meer zelfbedruipend te zijn.

Via de vzw Pensioenkas regelen de Kamerleden de hoogte en de voorwaarden van hun eigen pensioen. De huidige parlementairen storten 8,5 procent van hun inkomen als bijdragen in de kas, maar die zijn ruim onvoldoende om de pensioenen van 600 ex-Kamerleden mee te betalen. Elk jaar moet de federale begroting bijspringen, omdat de pensioenen van de ex-Kamerleden anders niet uitbetaald kunnen worden. Dit jaar gaat het om 18,8 miljoen euro.

Bovendien gooit de recent geschrapte pensioenbonus van 20 procent roet in het eten: daardoor kunnen gewezen Kamerleden in de toekomst minder pensioen krijgen. Maar als je minder krijgt, moet je ook minder bijdragen, zo klinkt het nu binnen de parlementsmuren. In een bestuursnota van 25 april 2023, die Het Laatste Nieuws kon inkijken, wordt voorgesteld om de pensioenbijdragen voor de huidige Kamerleden te verlagen naar 7,5 procent. Dat betekent concreet dat er 11 procent minder inkomsten naar de pensioenkas zullen vloeien.

De vzw Pensioenkas heeft wel een spaarpot, maar dat geld wordt intussen in beleggingen gestopt. Die zijn in principe aan strikte ecologische en sociale voorwaarden gebonden. Er duiken volgens de krant echter ook bedenkelijke aandelen op in de portefeuille, zoals producenten van gevechtsvliegtuigen en fossiele brandstoffen.