Hugo De Stoop stapt “met onmiddellijke ingang” op als CEO van olietankerrederij Euronav

CFO Lieve Logghe zal de opdracht van interim-CEO op zich nemen en toezien op de continuïteit van de activiteiten van Euronav. Ze zal ook haar rol als CFO voortzetten.

“Ik ben dankbaar dat ik bijna 20 jaar een geweldig bedrijf mee heb helpen opbouwen en daarbij getalenteerde mensen heb mogen ondersteunen”, zegt De Stoop in een reactie in het persbericht. “Met een nieuwe Raad van Toezicht en een sterke vertegenwoordiging van de twee grootste aandeelhouders, is het nu een gepast moment voor Euronav voor een nieuw hoofdstuk in haar ontwikkeling.”

Het vertrek van de CEO volgt na de strijd om de controle van Euronav tussen de Belgische familie Saverys en de Noorse familie Frederiksen. Alexander Saverys, topman van grootaandeelhouder CMB, slaagde erin om de fusie met de Noorse concurrent Frontline tegen te houden. Hij wilde niet dat Euronav zich alleen op olievervoer zou blijven concentreren. Het was geen geheim dat Hugo De Stoop daar anders over dacht.

“Wij komen op menselijk vlak goed overeen, maar het is een understatement om te zeggen dat we op professioneel vlak niet exact dezelfde visie hebben”, zo sprak Alexander Saverys recent nog veelzeggend over zijn relatie met CEO Hugo De Stoop.

