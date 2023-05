Bijna vijfde meer fietsen verkocht vorig jaar

Na een lichte daling in 2021, voornamelijk te wijten aan leveringsproblemen, is de Belgische fietsmarkt in 2022 met 19 procent gegroeid tot 695.871 exemplaren. Dat meldt mobiliteitsfederatie Traxio.

“De Belgische fietsmarkt heeft in 2022 een mooie spurt ingezet nu de coronaproblemen grotendeels achter ons liggen”, zegt Traxio-woordvoerder Filip Rylant. “Er zijn nu weer volop fietsen leverbaar en dat zien we zowel in de verkoop als in de aangevulde voorraden.”

De grote winnaar is de e-bike, waarvan er 328.080 werden verkocht, een stijging met 45 procent. Ook de mechanische fietsen stegen, maar slechts met 2,6 procent tot 367.791. “Daardoor zien we een belangrijke marktverschuiving : het aandeel e-bikes groeide immers tot bijna de helft (47,2 procent)”, zegt Rylant.

De elektrische fietsen werden vooral in de fietswinkels verkocht, waar het aandeel van de e-bikes nu 53 procent bedraagt. Die fietswinkels zagen hun marktaandeel overigens sterk groeien tot 64,3 procent.

Bij de elektrische fietsen worden er steeds meer aangedreven door naafversnellingen, ten nadele van de derailleur. Dat past overigens in de trend van steeds duurdere fietsen. Ook de elektrisch ondersteunde sportieve fietsen groeien aan sneltempo, net als de cargo bikes en longtails alsook de plooifietsen.