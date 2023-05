Westmalle

Opgelet voor wie een parkeerplaats zoekt in het centrum van Scheveningen: de Nederlandse badplaats treedt streng op tegen wagens die te lang blijven staan. Wie de auto te laat komt ophalen, moet 306 euro ophoesten om een wielklem te verwijderen. “Zo veel betalen omdat we een halfuurtje te lang zijn blijven staan, is buiten proportie”, vindt Veronique uit Malle.