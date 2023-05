Franse jongen (4) riskeert amputatie na ongeval op kermisattractie: “We zaten onder het bloed, maar niemand deed iets”

De jongen ging op 30 april samen met zijn tante naar de Foire du Trône, een bekende jaarlijkse kermis aan de rand van het Bois de Vincennes, in het oosten van Parijs. Het tweetal sprong samen op de attractie ‘Crazy fabrik’, waarbij men een parcours met allerlei verschillende leukigheden afwerkt.

Op een bepaald moment viel de jongen echter terwijl hij op een loopband stond, en werd hij gegrepen door het mechanisme van de attractie. “Hij werd onmiddellijk naar het einde van de loopband gesleept, hij werd zelfs opgeslokt door de machine. Hij schreeuwde, hij schreeuwde. En ik riep ‘Bel de brandweer’. We zaten allemaal onder het bloed. Maar de mensen die de attractie bemanden leken wel in shock, niemand bewoog.” Het was uiteindelijk een brandweerman in burger die toevallig op de kermis was die het kind de eerste zorgen toediende.

De jongen werd pas een uur later naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat zijn vinger, slagaders en zenuwen werden doorgesneden. Er vond inmiddels al een eerste transplantatie aan zijn vinger plaats, maar het risico op amputatie van de hand zou inmiddels nog steeds niet geweken zijn.

De familie van de jongen diende intussen klacht in tegen de uitbaters van de attractie, maar ook tegen de stad Parijs. Volgens de organisatoren van de kermis was de attractie een paar dagen voor het incident nog gekeurd, en voldeed ze aan alle normen. De politie is een onderzoek gestart naar de exacte omstandigheden van het incident.