Holebikoppels kunnen nu ook adopteren in Taiwan

Het amendement “waarborgt niet alleen de bescherming van de rechten van kinderen, maar komt ook tegemoet aan hun belangen”, aldus parlementslid Fan Yun, die gehuld was in een regenboogvlag. “In de toekomst kunnen echtgenoten en ouders, ongeacht hun geslacht en seksuele geaardheid, volledige wettelijke bescherming genieten.”

“Na vier jaar hard werken heeft het parlement vandaag eindelijk het wetsvoorstel over adoptie, waarbij er geen bloedband is, door paren van hetzelfde geslacht aangenomen”, aldus de Taiwanese Alliantie voor de bevordering van de rechten van de burgerlijke unie in een verklaring.

In januari keurde Taiwan ook het transnationale homohuwelijk goed, waardoor Taiwanezen ook kunnen huwen met een partner van hetzelfde geslacht uit een land waar het homohuwelijk niet erkend wordt, grosso modo het grootste deel van Azië dus.

Taiwan is in Azië een voorloper op het vlak van LGBTQ-rechten. In 2019 werd er het homohuwelijk al goedgekeurd, een primeur in dat deel van de wereld.