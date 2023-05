Juwelendieven vliegen achter de tralies na “grootste kunstroof in naoorlogse Duitsland”

In Dresden zijn vandaag celstraffen uitgesproken tegen vijf verdachten die – volgens Duitse media – “de grootste kunstroof in het naoorlogse Duitsland” pleegden. In de nacht van 25 november 2019 maakten leden van de Berlijnse Remmo-clan een fortuin aan briljanten en diamanten buit uit het museum Grünes Gewölbe in Dresden. De manier waarop ze dat deden, lijkt recht uit een Hollywood-scenario te komen.

De dieven – allemaal twintigers – maakten bij de roof uit het wereldberoemde museum Grünes Gewölbe in Dresden 4.300 diamanten en andere edelstenen buit. Geschatte waarde: zo’n 116 miljoen euro. Vandaag werden voor vijf van de zes clanleden celstraffen uitgesproken, gaande van vier jaar en vier maanden tot zes jaar en drie maanden. Een zesde verdachte gaat vrijuit omdat hij een alibi had op het moment van de feiten. Dat het vijftal na zo’n grote roof wegkomt met relatief lichte straffen, is te danken aan de deal die vier van hen sloten met de rechtbank.

Afleidingsmanoeuvre

De beveiliging van het museum vol historische diamanten en juwelen bleek zo lek als een zeef. Toen de Remmo-clan uit Berlijn, bestaande uit honderden criminele familieleden, haar oog op de pracht en praal had laten vallen, schaamden de dieven zich niet om enkele dagen voor de roof opzichtig voor de camera’s te poseren. Informatie zou, net als elders, van securitymedewerkers afkomstig zijn.

De dieven hadden hydraulische boormachines uit een Zuid-Duitse fabriek gestolen om de spijlen van een venster door te zagen. Dat gebeurde een week voor de eigenlijke inbraak in november 2019. Bij de roof zelf werden gestolen auto’s gebruikt, met valse kentekenplaten. De wagens hadden een gekleurde folie, die er na de diefstal werd afgetrokken, juist toen de politie melding van de roof kreeg en naar een bepaalde kleur op zoek was.

En net voor de diefstal plaatsvond, werd een elektriciteitshuisje niet ver van het museum gemanipuleerd, waardoor de stroom uitviel.

Gelijktijdig stichtten de Remmo’s – allemaal familie van elkaar – brand, op een paar honderd meter van het Grünes Gewölbe. Het was een gewiekste afleidingsmanoeuvre. De brandweer en politie concentreerden zich daardoor op de verkeerde plek. Ondertussen gingen de dieven ongestoord naar binnen.

Werelderfgoed

Eerder al hadden de broers en neven het Bode Museum in Berlijn, ook Unesco-werelderfgoed, ’s nachts beroofd. Een honderd kilo zware munt uit Canada werd ontvreemd en via het S-Bahn-spoor getransporteerd. Het object – The Big Maple Leaf – is door de Remmo’s vermoedelijk illegaal gesmolten en nooit meer opgedoken.

In januari bekenden drie aangeklaagde leden van de bende hun schuld inzake de diefstal in Dresden. Even voordien, in december, werd in Berlijn een groot deel van de buit weer teruggevonden. Die vondst valt niet los te zien van de deal die het Duitse parket aan de dieven had aangeboden: lagere straffen in ruil voor waardevolle tips. Toch bleven drie van de waardevolste stukken vermist, waaronder de vijftig karaats gouden epaulet uit de tijd van August de Sterke, de vader des vaderlands van het toenmalige Saksische Koninkrijk.

Diamantair uit België

Ook een 54-jarige Nederlander die in België leefde, wilde een slag uit de roof slaan. Marcus van N. wilde de riante beloning van het Grünes Gewölbe aannemen, om het museum naar de verdwenen stukken te leiden. Van N. werd in november ingerekend en voor het proces naar Duitsland uitgewezen. Hij had zich voorgedaan als diamantair uit Antwerpen en beweerde dat hij een hoge Poolse met edelstenen bezaaide onderscheiding aangeboden had gekregen. Voor zijn bemiddeling wilde Van N. 40.000 euro van het museum. Maar bij de geplande overgave in een hotel werd hij gearresteerd. Hij zit intussen een halfjaar vast.