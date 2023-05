Ondanks kritiek weer rechtstreekse vluchten tussen Rusland en Georgië

De Russische luchtvaartmaatschappij Azimuth Airlines kreeg van Georgië een vergunning voor een dagelijkse verbinding tussen Moskou en Tbilisi. Volgens het boekingssysteem van de maatschappij zou de eerste vlucht vrijdag worden uitgevoerd.

Georgië neemt niet deel aan de westerse sancties tegen Rusland wegens de invasie van Oekraïne en het Westen dreigde ermee om sancties op te leggen aan Tbilisi als Russische luchtvaartmaatschappijen zouden mogen landen waartegen al strafmaatregelen van kracht zijn. De Georgische regering benadrukt dat Azimuth niet geviseerd is door sancties en het land in de Zuidelijke Kaukasus dus kan aandoen.

Toestemming van Poetin

De rechtstreekse vluchten tussen Rusland en Georgië waren door Moskou in 2019 opgeschort wegens spanningen tussen beide landen. In 2008 vochten ze nog een oorlog uit, waarbij Georgië de controle over ongeveer een vijfde van zijn grondgebied verloor: Moskou erkent Abchazië en Zuid-Ossetië als onafhankelijke staten en heeft er troepen gestationeerd.

Eerder had Russisch president Vladimir Poetin alweer het licht op groen gezet voor rechtstreekse vluchten naar Georgië. Tegelijk gaf hij Georgiërs voor het eerst visumvrije toegang tot Rusland. Die maatregel ging maandag van kracht.

De pro-westerse Georgische president Salome Zoerabisjvili, die er al herhaaldelijk voor heeft gewaarschuwd dat Rusland zijn invloed in haar land wil vergroten, had de demarche van Moskou een “provocatie” genoemd. “Het hervatten van directie vluchten en het opheffen van het visumverbod zijn onaanvaardbaar zolang Rusland zijn agressie in Oekraïne voortzet en ons grondgebied bezet”, zei ze vorige week.

Haar regering ziet de zaken anders. Georgië, dat onder meer bekendstaat om zijn kusten, wijnbouw en bergen, is ondanks de spanningen ook sterk afhankelijk van Russische toeristen.