Oppositie eist ontslag OCMW-voorzitter na wantoestanden crèches Oosterzele

In Oosterzele eist de voltallige oppositie het ontslag van OCMW-voorzitster Els De Turck (CD&V) nadat in twee kinderdagverblijven wantoestanden aan het licht zijn gekomen.

De schepen “moet politieke verantwoordelijkheid opnemen voor wat de voorbije weken, maanden en jaren fout is gelopen”, zegt Filip Michiels van Open VLD plus. De vraag krijgt steun van Groen en zelfs van N-VA, dat in 2018 nog in kartel met CD&V naar de kiezer trok.

LEES OOK. Gemeente sluit kinderopvang Bambaloe na inbreuken vastgesteld tijdens inspectie: “Veiligheid en welzijn van kinderen staan voorop” (+)

Het Vlaams agentschap Opgroeien heeft het lokaal bestuur van Oosterzele enkele weken geleden zwaar op de vingers getikt na wantoestanden in dagverblijf Olio. Die OCMW-crèche werd in februari gesloten nadat op videobeelden bleek dat kinderen er hardhandig werden aangepakt. Maar ook een tweede crèche onder de vleugels van het OCMW is eerder deze maand gesloten na een negatief verslag van de Zorginspectie.

Nalatigheid

Het agentschap Opgroeien heeft het gemeentebestuur van Oosterzele inmiddels een begeleidingstraject door de VVSG opgelegd omdat het niet over de nodige integriteit en geschiktheid bleek te beschikken om dagverblijven uit te baten. “Als voorzitter van het OCMW, bevoegd schepen en lid van het Vast Bureau is ze als beleidsmaker de voorbije jaren te nalatig geweest in een dossier dat iedereen zou moeten raken, namelijk het welzijn van de allerkleinsten”, zegt de verzamelde oppositie.

De drie partijen kunnen het ontslag van De Turck niet afdwingen. “Het is tijd om haar politieke verantwoordelijkheid te erkennen en zelf op te stappen”, stellen de partijen in een gezamenlijke mededeling.