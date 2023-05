OPROEP. Heb jij het moeilijk om een woonlening te krijgen?

De zoektocht naar een lening om een huis te kopen is veel moeilijker geworden: veel banken houden op voorhand al rekening met de te verwachten renovatie, omdat elke aangekochte woning binnen de vijf jaar energetisch gerenoveerd moet worden tot minimum label D. Die verplichte renovatie kan vaak tienduizenden euro’s kosten, en daar houden banken al rekening mee in het al of niet toekennen van een lening.

