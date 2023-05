Openbaar aanklager maakt brandhout van FBI-onderzoek naar band tussen Trump en Rusland

De FBI heeft zich gebaseerd op twijfelachtige informatie om een onderzoek te starten naar mogelijke banden tussen voormalig Amerikaans president Donald Trump en Rusland tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Meer nog, de FBI is nadien nog verscheidene keren in de fout gegaan. Dat schrijft openbaar aanklager John Durham in zijn eindrapport.

Kort voor het einde van zijn mandaat vertrouwde de administratie van Trump aan John Durham de opdracht toe het onderzoek onder de loep te nemen. Na drie jaar spitten heeft Durham zijn eindrapport afgeleverd, een bundel van 300 pagina’s. Durham vindt dat de FBI vertrouwde op “summiere inlichtingen die niet waren geanalyseerd of bevestigd” om zijn onderzoek te starten, en vervolgens een gebrek aan “objectiviteit” etaleerde bij de behandeling van de zeer politieke zaak.

Het “Russische onderzoek”, dat het eerste deel van de ambtstermijn van de Republikeinse president overschaduwde, is door Donald Trump altijd gehekeld als een door zijn tegenstanders georkestreerde “heksenjacht”.

Naast het verwijt dat de FBI het onderzoekt opstartte op dubieuze gronden, vindt Durham ook dat het agentschap twee maten en twee gewichten gebruikte. “De snelheid en de manier waarop de FBI besliste Donald Trump te onderzoeken, contrasteert met de aanpak die eerder werd gevolgd in een zaak over mogelijke buitenlandse inmenging in de campagne van de Democratische kandidaat Hillary Clinton”, zo staat er onder meer te lezen.

Volgens Durham moeten de FBI en het ministerie van Justitie erkennen dat “een gebrek aan analytische nauwkeurigheid, vooringenomenheid en een overmatig vertrouwen in bronnen die banden hebben met politieke tegenstanders, de onderzoekers belet hebben om alternatieve hypotheses in overweging te nemen en met gepaste objectiviteit te handelen”. Hij beveelt echter geen specifieke vervolgingen of hervormingen aan. “Het antwoord is niet om nieuwe regels te creëren, maar om de trouw aan de oude regels te vernieuwen”, bepleit hij.

Trump: “Het Amerikaanse publiek werd gedupeerd”

Donald Trump, die streeft naar een tweede termijn in 2024, was er snel bij om het werk van Durham te prijzen: “Na uitgebreid onderzoek heeft speciaal aanklager John Durham geconcludeerd dat de FBI nooit het onderzoek had mogen starten,” schreef hij op Truth Social. “Met andere woorden, het Amerikaanse publiek werd gedupeerd,” voegde hij eraan toe.

Wat de FBI betreft, die verzekerde dat de door Durham beschreven feiten al hebben geleid tot “tientallen corrigerende maatregelen”. “Als die er in 2016 waren geweest, hadden de blunders die in dit rapport worden geïdentificeerd kunnen worden voorkomen,” merkte een van de woordvoerders op.