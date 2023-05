Belgische motorrijder wil 15 landen bezoeken op één dag en zo eigen wereldrecord scherper stellen

De Belgische motorrijder Thierry Sarasyn onderneemt vrijdagavond een poging om zijn eigen wereldrecord tourrijden aan te scherpen. Sarasyn wil met de motorfiets 15 landen op één dag bezoeken. Daarmee zou hij zijn eigen record – 13 landen in 24 uur tijd – verbeteren.

Bij zijn wereldrecordpoging in 2022 was het de bedoeling dat Sarasyn 14 landen zou aandoen. Hij liet het laatste stuk naar Nederland echter vallen, omdat hij wist dat hij het record te pakken had en zich er ook van bewust van werd dat 15 landen ook binnen de mogelijkheden zou moeten liggen.

Dat is op vrijdag 19 mei dan ook het doel. Om 23 uur vertrekt Sarasyn met zijn Kawasaki Versys 1000 om 2.300 kilometer af te leggen en daarmee Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Kroatië, Slovenië, Italië, Oostenrijk, Duitsland, Liechtenstein, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg, België en Nederland aan te doen.