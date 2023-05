Anderlecht en STVV vieren winst op internationaal duiveltjestoernooi in Overijse: “Het was dit jaar een absolute voltreffer”

In 2020 en 2021 moesten de organisatoren van het DOLCE Internationaal Duiveltjestoernooi op Tempo Overijse nog afzeggen wegens corona, maar dat is nu lang verleden tijd. “Vorig jaar waren we er opnieuw bij. En dit jaar werd een voltreffer”, zegt woordvoerder Eric Vanderhoeven. “Vijftig medewerkers hebben hier niet alleen op zaterdag en zondag, maar ook de dagen ervoor en erna overuren geklopt. Iedere helpende hand is van goudwaarde. Maar de terreinverantwoordelijken kunnen we niet dankbaar genoeg zijn. Zonder hen komen er geen grote clubs. Elke buitenlandse club prijst onze accommodaties en onze grasmat.”

Belgische trots

De Belgische ploegen doorliepen zaterdag probleemloos de kwalificaties om zondag deel te nemen aan de eindrondes. Daarin moesten velen het onderspit delven tegen topclubs als Ajax of Borussia Dortmund. Bij de U8 haalde Anderlecht als enige Belgische ploeg de halve finales, en daar bleef het niet bij. Na een 3-1-winst tegen 1. FC Köln trof paars-wit in de finale Ajax, met doelman van het toernooi Skyler Verdam tussen de palen. Anderlecht speelde ook de Amsterdammers met lege handen naar huis. Het won met 2-0 en de beker mocht mee naar Neerpede.

Bij de U9 kwam STVV als verrassende winnaar uit de bus. Het parcours dat de Kanaries aflegden naar de finales, was misschien nog indrukwekkender dan de uiteindelijke winst. In de groepsfase speelden ze al 2-2 gelijk tegen Borussia Dortmund. In de kwartfinales stond STVV tegenover niemand minder dan PSG. Met mooi voetbal wonnen de jonge Truienaren verdiend: 2-0. Ook tegen KV Mechelen in de halve finales noteerden ze dezelfde score. Als laatste ging OH Leuven voor de bijl, de ploeg waartegen in de groepsfase nog verloren werd. STVV nam revanche en won met een zuinige 1-0. De Truiense doelman Ferre Brems werd verkozen tot doelman van het toernooi bij de U9. Een naam die we moeten onthouden voor de toekomst? Wie weet...

De nieuwe Lawrence Visser

Niet alleen onder de spelers droop het talent ervan af, ook de scheidsrechters waren van topniveau. “Dankzij de OHL Academy was de kwaliteit van de scheidsrechters evenwaardig aan het matchniveau”, vertelt Eric Vanderhoeven. “Ook daar liep trouwens jong talent rond. Refs die mogelijk eerste klasse zullen halen.”

Kort gezegd werd het internationale duiveltjestoernooi dus een groot succes, al waren er toch een paar afwezigen. “Ik miste Tottenham Hotspur en Glasgow Rangers”, aldus Vanderhoeven. “Zij zijn toch elk jaar van de partij, maar nu niet. De Brexit zorgde ervoor dat een gewone identiteitskaart onvoldoende is om even over te komen. Anderzijds heeft corona op ons budget ingehakt en clubs uit Nederland, Duitsland en Frankrijk brengen meer supporters mee. Ach... Er zijn nog zoveel zaken waar we het over kunnen hebben. Maar zonder die talrijke medewerkers die de afgelopen dagen alles uit de kast hebben gehaald, was het niet mogelijk geweest.”