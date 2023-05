Na 3 jaar met mondmaskers weten Japanners niet meer hoe het moet, dus nemen ze lessen om weer te leren lachen

In Japan droegen mensen drie jaar mondmaskers, waardoor ze niet meer weten hoe ze moeten lachen. — © SOPA Images/LightRocket via Gett

In Japan droegen mensen drie jaar lang een mondmasker. Dit was nooit verplicht, maar werd wel aangeraden. Pas in maart zei de overheid dat dit vanaf 1 april alleen nog in medische instellingen, verpleeghuizen, en in druk openbaar vervoer aangeraden was.

Doordat Japanners zo lang met een gezichtsmasker hebben rondgelopen weten ze niet meer hoe ze moeten lachen zonder dat het er ongemakkelijk uitziet. “Toen de mondmaskers de norm waren, hadden mensen minder kansen om te lachen”, zegt lachcoach Keiko Kawano tegen de krant Asahi Shimbun. “Meer mensen hebben hierdoor een lachprobleem ontwikkeld.”

Haar bedrijf Egaoiku zag dat er 4,5 keer meer aanmeldingen waren nadat de Japanse media berichtten over minder strenge coronaregels. Vooral vrouwen meldden zich aan. Zo ook de 79-jarige Akiko Takizawa, die graag weer terug wilde naar het normale leven, maar vond dat ze nog wat hulp nodig had om te lachen. “Tijdens de pandemie had ik geen mogelijkheden om mensen te zien en ook niet om in het openbaar te lachen”, zei ze tegen de krant Mainichi Shimbun. “De lessen hebben me weer herinnerd hoe belangrijk lachen is.”

Gezichtsspieren ontspannen

In de lessen moeten de cursisten eerst leren om hun spieren in hun gezicht te ontspannen. Daarna gebruiken ze een handspiegel om hun lach te bekijken en te veranderen totdat ze hun oude lach weer hebben gevonden en er blij mee zijn. Volgens Kawano zijn een aantal dingen belangrijk voor een goede lach. “Je gezichtsspieren ontspannen is de sleutel tot een goede lach”, zegt ze. “En een lach is alleen een lach als het ook echt wordt overgebracht. Als je geen uitdrukking hebt, zal je lach niet goed overkomen, zelfs als je aan lachen denkt of als je denkt dat je blij bent.”

Maar niet elke Japanner zal lachlessen willen volgen. Net voordat de aanbevelingen om een mondmasker te dragen zouden vervallen, wilde een kwart van alle Japanners nog overal een gezichtsmasker dragen. En volgens onderzoeksgroep Laibo, die zich focust op het bedrijfsleven, wilde meer dan twee derde van alle werkenden tussen 20 en 50 jaar eerst de situatie bekijken voordat ze bepalen of ze hun mondmasker al dan niet nog zullen dragen. Enkel 5,5 procent van de werknemers wilde echt helemaal zonder de gezichtsmaskers leven.