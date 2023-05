Oostenrijks alpendorpje is ‘Frozen’-fans beu: houten schuttingen moeten selfiejagers ontmoedigen

De Oostenrijkse gemeente Hallstatt is de selfiejagers beu. Het pittoreske alpendorpje diende meer dan tien jaar geleden als inspiratiebron voor de ‘Frozen’-films en wordt sindsdien overspoeld door toeristen. Nieuwe houten schuttingen moeten ervoor dat inwoners opnieuw een rustiger leven kunnen leiden.

Hallstatt, een dorpje in de Oostenrijkse Alpen, was ooit een verborgen parel. Maar sinds Disney de plaats gebruikte als inspiratiebron voor de Frozen-films, wordt de gemeente overspoeld door toeristen. Allen willen ze dezelfde sprookjesachtige foto maken: met de kerktoren, het meer en de prachtige bergtoppen mooi in beeld.

De ingreep moet selfiejagers ontmoedigen om nog in groten getale naar het dorp te komen — © AFP

Dat zijn de ongeveer 750 dorpelingen spuugzat. Zij willen hun oude, rustige leven maar al te graag terug. Na enkele klachten besliste het gemeentebestuur houten schuttingen te plaatsen op de plaats waar selfiejagers het meest samentroepen. De hoop is dat de schuttingen mensen ontmoedigen om naar het plaatsje af te zakken, zodat het lawaai en de opstoppingen tot een minimum beperkt worden. Helemaal afgesloten is de fotohotspot niet, maar de burgemeester hoopt toch dat de ingreep een impact heeft.

Voor de coronaperiode lokte Hallstatt jaarlijks ongeveer een miljoen bezoekers. Het dorpje is vooral populair bij Aziatische toeristen. In China is het dorp zelfs nagemaakt op ware grootte.

© BELGAIMAGE