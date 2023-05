Zweedse premier waarschuwt dat tijd opraakt voor NAVO-lidmaatschap

De Zweedse premier Ulf Kristersson verwacht geen onmiddellijke oplossing voor de kandidatuur van Zweden om lid te worden van de NAVO, nu er nog geen definitieve uitslag is van de Turkse presidentsverkiezingen.

“Momenteel moeten we niet verwachten dat iets met dit proces zal gebeuren”, aldus Kristersson aan het nieuwsagentschap TT. “Turkije heeft het momenteel druk met de binnenlandse politiek.”

Volgens hem is het duidelijk “dat de tijd opraakt”. Zweden wil immers lid worden van het bondgenootschap tegen de NAVO-top in Vilnius, in juli. Wel heeft Kristersson de hoop nog niet opgegeven dat Turkije tegen die tijd de toetredingsprotocollen van Zweden zou bekrachtigen.

Zweden diende samen met Finland het verzoek tot lidmaatschap in als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne, maar Turkije en Hongarije blokkeren dat voorlopig. Alle lidstaten moeten die toetreding bekrachtigen. Ankara beschuldigt Zweden van een gebrek aan engagement tegen “terroristische organisaties”, vooral dan de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.

Finland kon in april toetreden tot de verdragsorganisatie. De tweede ronde in de Turkse presidentsverkiezingen vindt plaats op 28 mei.

