Broers achter de Theo-brillen krijgen 40 % van de aandelen van Komono in handen

Komono is het geesteskind van ex-snowboarder Anton Janssen en Raf Maes. Sinds 2009 maken ze brillen en horloges onder de noemer “betaalbare luxeaccessoires”. Vooral de brillen van Komono vergaarden sindsdien internationale bekendheid. Onder meer Lady Gaga en Christina Aguilera werden al gespot met monturen van het Antwerps modelabel.

Lady Gaga — © BELGAIMAGE

Financieel heeft Komono er evenwel enkele moeilijke jaren opzitten. Daar waar er in 2017 nog een omzet van 16 miljoen euro werd genoteerd, viel die in 2020 terug naar 7 miljoen. Het nettoresultaat in 2018 stond zelfs voor bijna 4 miljoen in het rood. In 2021 waren de eerste voorzichtige tekenen van herstel merkbaar na een nieuwe kleine stijging in de omzet.

De geschiedenis van Theo gaat een pak verder terug. In 1987 werd het modelabel opgericht door Wim Somers en Patrick Hoet. Sinds 2017 is het merk dat bekendstaat voor zijn hippe en modieuze brillen in handen van de zonen van Somers: Mik, Jan en Toon. Hun brillen worden tegenwoordig verkocht in meer dan 50 landen. En net als de modellen van Komono worden ze graag gedragen door celebrity’s. Elton John, Spike Lee, Lupita Nyong’o… Allen droegen ze al eens een bril van Theo.

Dat Mik, Jan en Toon Somers nu 40% van de aandelen bij sectorgenoot Komono konden verkrijgen, is opmerkelijk. Het zorgt voor een soort nieuwe alliantie in de Belgische brillenindustrie. Oprichter Anton Janssens (40%) en operationeel directeur Carl Liekens (20%) behouden de rest van de aandelen.