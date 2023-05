Al meer dan 200 tips over onbekende dode vrouwen: “We zijn hier enorm dankbaar voor”

De grootse campagne om onbekende vrouwen die in België, Nederland en Duitsland aangetroffen werden, alsnog te identificeren, werpt haar vruchten af. In een week tijd kreeg de politie al meer dan 200 tips, er werden ook al meerdere mogelijke namen genoemd.

Samen met Interpol lanceerden de Belgische, Nederlandse en Duitse politie vorige week woensdag Operation Identify Me. Met die grootschalige campagne willen de politiediensten proberen om 22 vrouwen die de afgelopen decennia dood aangetroffen werden te identificeren. In de meeste gevallen stierven de vrouwen een gewelddadige dood. Zeven vrouwen werden in België gevonden.

Na een week staat de teller met tips die in de drie landen binnengekomen zijn op meer dan 200, meldt de Federale Politie woensdag. In ons land kreeg de politie 55 tips, in Nederland 51 en in Duitsland 122. “Niet alleen wordt er veel meegedacht over de mogelijke herkomst van kleding of sieraden, er zijn ook al meerdere keren mogelijke namen van specifieke slachtoffers genoemd. Deze informatie wordt nu uiteraard verder onderzocht”, zegt An Berger, woordvoerster van de Federale Politie. (Lees verder onder de kaart)

In eerste instantie zal de recherche de binnengekomen informatie analyseren. “Als dat tot de identificatie van een slachtoffer leidt, is de eerste prioriteit dat de nabestaanden geïnformeerd worden over het lot van hun geliefde”, legt Berger uit. De politie geeft mee dat een eventuele identificatie zeker niet meteen publiek bekendgemaakt zal worden. “Omdat in de meeste zaken vermoedelijk sprake is van een misdrijf, moeten de speurders na een eventuele identificatie alle ruimte krijgen om het verdere onderzoek op een zorgvuldige manier te voeren.”

Enorm dankbaar

De initiatiefnemers tonen zich tevreden met de vele tips en de aandacht die naar de campagne gaat. “We zijn daar enorm dankbaar voor. Het is hartverwarmend om te zien hoe mensen de oproep massaal online delen en dat ook blijven doen. We zien ook meerdere deskundigen uit de hele wereld die spontaan hun hulp aanbieden.”

“De vrouwen in de campagne verdienen het dat zij hun naam terugkrijgen. En door de informatie die we ontvangen, is er nu in meerdere zaken enige hoop. We willen de tipgevers daarvoor bedanken. Elke tip kan voor nabestaanden het verschil maken”, zegt campagne-organisator Martin de Wit van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie in Nederland.

Alle opsporingsberichten zijn te zien op een aparte pagina op de website van Interpol. De politie benadrukt dat alle informatie in elke zaak welkom blijft.

Alle Belgische, Duitse en Nederlandse dossiers werden verzameld op de website van Interpol. Denk je te weten wie een van de vrouwen zou kunnen zijn, geef je informatie dan zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk door aan de politie. Voor de Belgische dossiers kan dat via opsporingen@police.belgium.eu of 0800-30.300. Informatie doorgeven aan de Duitse of Nederlandse politie kan ook via www.interpol.int/im