De titel is binnen: sportief directeur Jordi Cruijff vertrekt bij FC Barcelona, ex-speler genoemd als opvolger

Dinsdagmorgen lichtte Cruijff Barcelona-voorzitter Joan Laporta in over zijn plannen tijdens een “emotionele meeting”. De Nederlander vertelde hoe hij na twee jaar toe was aan nieuwe uitdagingen, stelt de club.

De 49-jarige Cruijff, voormalig Nederlands international, speelde zelf ook bij de club waar zijn vader zowel speler als trainer was. In de zomer 2021 keerde hij als bestuurder terug naar Camp Nou. Hij stapte daarvoor op bij het Chinese Shenzhen.

Volgens Barcelona speelde Cruijff de voorbije twee jaar een belangrijke rol bij het heropbouwen van de eerste ploeg en nam hij een aantal belangrijke beslissingen. Hij slaagde er ook in een goeie band op te bouwen met de coachingstaf.

Barça zou al een vervanger in het oog hebben. De voormalige middenvelder Deco is volgens de Catalaanse club de geschikte persoon om Cruijff op te volgen.